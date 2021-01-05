عقوبة محلية على بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في الذهاب (إنترنت)

أبدى نادي بيراميدز غضبه من العقوبة الصادرة عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمود وادي لاعب الفريق، التي تقتضي بإيقافه ثماني مباريات بجانب تغريمه ماليا بقيمة 100 ألف جنيه مصري.

وجاء قرار لجنة المسابقات بناء على طرد اللاعب في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعجب بيراميدز من عقوبة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الحكم دوّن في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.

تأتي عقوبة بيراميدز المحلية قبل ساعات من لقائه الأفريقي أمام فريق الاتحاد الليبي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وانتهت مباراة الذهاب التي جرت بالإسكندرية بفوز بيراميدز بهدف دون رد.