قريش لـ«بوابة الوسط»: أندهش من تحول رئيس اتحاد المبارزة لمحامي الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 05 يناير 2021, 03:55 مساء
عادل قريش (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش اندهاشه من تصريحات رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي الذي وصف اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية الأخير بالاجتماع الناجح.

وقال قريش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «إنه من غير المعقول أن يتم مناقشة 17 بندا وميزانيات 3 سنوات في أقل من ساعة دون توضيح».

وأضاف «إن إسقاطي من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مبنى على اتهامات باطلة ولم يأخذ السياق الصحيح ولم يتم تقديم الشكاوي على لجنة قانونية».
 
وأكد أنه يستغرب تحول رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة لمحامى اللجنة الأولمبية الليبية.

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