الاتحاد جاهز لملاقاة بيراميدز في إياب الكونفدرالية.. الثلاثاء

تدريبات فريق الاتحاد (المركز الإعلامي)

يشهد ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بداية من السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز المصري فى إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وعقد أمس الإثنين بمقر إقامة نادي بيراميدز الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وحضر طاقم التحكيم التونسي ومراقب المباراة وممثلو الناديين، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.

‏سيخوض الاتحاد المباراة بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والجورب الأحمر بينما يرتدي فريق بيراميدز القميص باللون الأزرق كحلي والشورت الأزرق كحلي والجورب الأزرق كحلي.



‏ واتفق في الاجتماع الفني على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب الدفاع الجوي الذي يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء وتنظيم دخول بعثتي الفريقين وفقًا للإجراءات والبرنامج الخاص بكوفيد 19 التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يشار إلى أن الاتحاد أقام معسكرا بمدينة الإسكندرية قبل تحوله من أربعة أيام إلى القاهرة ركز فيه المدرب البرتغالي دي كوستا على العاملين البدني والفني وواجبات اللاعبين من خلال قراءة إمكانات المنافس.

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم بداعي الإصابة الثلاثي حارس المرمى محمد الفرجاني والظهير الأيسر طلال فرحات والمهاجم مؤيد القريتلي.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بالإسكندرية انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.