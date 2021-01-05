فيروس كورونا يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية

حارس مرمى فريق نادي الاتحاد الليبي محمد الفرجاني. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المسحة التي أجريت لفريق الاتحاد الليبي أثبتت إصابة حارس المرمى محمد الفرجاني، بفيروس كورونا.

وأوضحت التقارير وفقًا لموقع "كورة"، أنه من المقرر أن يتم استبعاد الفرجاني بشكل رسمي عن المواجهة المهمة التي ستجمع فريقه مع بيراميدز غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ32 الأول لكأس الكونفيدرالية.

وجاءت نتائج مسحات باقي أفراد الفريق سلبية ليثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وسيلتقي الاتحاد مع مضيفه بيراميدز غدا على ملعب الدفاع الجوي لحساب إياب دور الـ 32 الأول من الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز المصري قد تغلب على الاتحاد الليبي في مباراة الذهاب على ملعب الإسكندرية بهدف دون رد.