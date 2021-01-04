اتحاد تايكوندو جديد في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 04 يناير 2021, 03:45 مساء
محمد بيت المال (إنترنت)

عبر الرئيس الجديد للاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، عن امتنانه لإصدار هيئة الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF».

وأضاف بيت المال قائلًا: «هو اتحاد جديد، ولأول مرة في الدول العربية ويختلف عن الاتحاد الليبي للتايكوندو (WTF) المعروف فى ليبيا منذ سنوات طويلة وعربيًا، حيث إن لكل اتحاد خصائص فنية خاصة به واختلافات بينها، منها أن لعبة (ITF) مسموح استخدام الرجلين واليدين على الوجه».
 
وأوضح: «إن اللعبة لها بعض المدربين المؤهلين في ليبيا وستشرع في نشاطات قوية خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن الاتحاد الليبي «WTF» يشهد سلسلة من المشاكل، ويتمسك علي صابر بشرعيته بعد أن قررت الجمعية سحب الثقة منه بعدد 11 ناديًا.

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