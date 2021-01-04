«المدينة» يعزز صفوفه بالبدوي وعبلو

سالم عبلو (فيسبوك)

تعاقدت إداراة نادي «المدينة» مع اللاعبين سالم عبلو وأسامة البدوي استعدادًا للدوري الممتاز، وكذلك مشاركة فريق «المدينة» في بطولة الأندية العربية.

سالم عبلو لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لسنوات عدة جاء التعاقد معه بعد التجربة الاحترافية في نادي «حمام الأنف» التونسي الموسم الماضي، ويمتاز باللعب في وسط الملعب وعلى الأجنحة ولديه مجهود سخي.

أما لاعب «الأهلي طرابلس» السابق و«النصر» أسامة البدوي فكان قد تعاقد مع «أولمبيك أسفي» المغربي هذا الموسم، وقد فشل النادي في استخراج تأشيرة له لدخول المغرب من أجل الالتحاق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، فقرر البدوي فسخ العقد مع الفريق المغربي والتعاقد مع فريق «المدينة» هذا الموسم وهو لاعب وسط محوري.

أسامة البدوي (فيسبوك)