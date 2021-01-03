«الاتحاد» يواصل اسعداداته لمواجهة «بيراميدز» في الكونفدرالية

جانب من تدريبات الاتحاد. (المركز الإعلامي)

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، تدريباً مساء أمس السبت على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا للمباراة التي ستجمعه الثلاثاء مع فريق «بيراميدز» في إياب الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وحسب الصفحة الرئيسية لنادي «الاتحاد»، فإن تدريبات الأمس سجلت حضور جميع اللاعبين، وبروح معنوية عالية، وثقة في النفس لم تخلُ من احترام المنافس.

وتركزت التدريبات بشكل كبير على الجانب الفني من خلال قراءة إمكانات المنافس، والاستفادة من إمكانات مواهب «العميد».

يشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى بتفوق «بيراميدز» بهدف دون رد.