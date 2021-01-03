نقص الدعم المالي يؤجل قرعة الدوري الليبي للخميس المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 03 يناير 2021, 04:33 مساء
واحدة من التجارب الودية بين الأندية الليبية (فيسبوك)

تتواصل هذه الأيام المباريات الودية بين الفرق الليبية المختلفة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، الذي من المزمع إقامته يوم 15 يناير الجاري، وسط توقعات بأن هناك حلولًا للفرق التي طالبت بالدعم المادي قبل المشاركة في هذا الدوري.

الفرق المطالبة بالدعم المالي هي عشرة فرق حاليًا وأجبرت لجنة المسابقات على تأجيل قرعة الدوري الممتاز من الخميس الماضي لتقام الخميس المقبل.

وأجرى فريق «المدينة»، مباراة ودية مع فريق «الخمس» وانتهت بالتعال السلبي، أما فريق «خليج سرت» فيعسكر في مدينة طرابلس وتعادل إيجابيًّا مع فريق «المحلة» بنتيجة هدف مقابل هدف.

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