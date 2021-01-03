منتخب 17 عاما يصل تونس تمهيدا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم

منتخب 17 عاما يصل تونس (فيسبوك)

وصل أمس الأول الجمعة إلى تونس المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 17 عاما للدخول في معسكر استعدادي آخر بعد المعسكر المحلي في ليبيا، والذي جرى في عدة مدن ليبية.

يأتي ذلك قبل المشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين، والتي ستقام بالجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، ويشارك فيها منتخبات ليبيا وتونس والجزائر.

كانت قرعة البطولة أسفرت عن مواجهة المنتخب الوطني نظيره المنتخب الجزائري يوم 18 يناير في الجولة الافتتاحية، ثم يوم 21 يناير سيلعب «فرسان المتوسط» أمام منتخب تونس، وفي ختام البطولة يلتقي منتخب الجزائر نظيره التونسي يوم 24 يناير الجاري.

يتأهل صاحب الترتيب الأول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2021، ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدرب الوطني محمد العنقار.