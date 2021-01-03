بطولات ودورات للكاراتيه في 2021

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 03 يناير 2021, 02:21 مساء

كشف الاتحاد الليبي للكاراتيه عن برنامجه السنوي للعام 2021، والذى تضمن إقامة بطولات الأندية على مستوى المناطق بنغازي وطرابلس ومصراتة لتجميع النقاط ولاختيار منتخب ليبيا تحت 13عاما.

أيضا يسعى اتحاد اللعبة لتنظيم بطولة الأندية المجمعة وبطولة كأس الأندية للفرق على صعيدي كاتا وكومتي، وسيتم اختيار العناصر البارزة وضمها لصفوف المنتخبات الليبية لمختلف الفئات.

يأتي هذا بالإضافة إلى دورات للمدربين بهدف منح رخص لمدربي الدرجتين الأولى والثانية والحكام بجانب دورة الإدارة الرياضية التي ستكون عبر الإنترنت بنظام زووم، إضافة إلى امتحانات الحزام الأسود من 1 إلى 4 دان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام
رياضة عالمية
الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» وتنتج آخر محليا
دولى
11 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم المصادقة على فوز بايدن
دولى
إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى
عربى
برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟