بطولات ودورات للكاراتيه في 2021

كشف الاتحاد الليبي للكاراتيه عن برنامجه السنوي للعام 2021، والذى تضمن إقامة بطولات الأندية على مستوى المناطق بنغازي وطرابلس ومصراتة لتجميع النقاط ولاختيار منتخب ليبيا تحت 13عاما.
أيضا يسعى اتحاد اللعبة لتنظيم بطولة الأندية المجمعة وبطولة كأس الأندية للفرق على صعيدي كاتا وكومتي، وسيتم اختيار العناصر البارزة وضمها لصفوف المنتخبات الليبية لمختلف الفئات.
يأتي هذا بالإضافة إلى دورات للمدربين بهدف منح رخص لمدربي الدرجتين الأولى والثانية والحكام بجانب دورة الإدارة الرياضية التي ستكون عبر الإنترنت بنظام زووم، إضافة إلى امتحانات الحزام الأسود من 1 إلى 4 دان.