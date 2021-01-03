الأهلي بنغازي يحلم بإزاحة الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 03 يناير 2021, 12:28 مساء
فريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

أجرى أمس السبت فريق الأهلي بنغازي أول تدريب له بتونس على الأرضية الجانبية لملعب حمادي العقربي برادس الذي وصلها الليلة قبل الماضية استعدادا للمباراة المفصلية التي ستجمعه مع فريق الترجي التونسي.

مواجهة الترجي تأتي ضمن مباراة الإياب لمنافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بمصر بالتعادل السلبي بين الفريقين ويطمح فريق الأهلي بنغازي للظفر بنتيجة مباراة العودة للتأهل إلى الدور الثاني ويكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز بهذه المباراة.

فريق الأهلي بنغازي يدخل المباراة منقوصا من خدمات مهاجمه محمد التاروغي بسبب تعرضه لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للفريق وبعد الكشف المبدئي تبين وجود كسر في مشط القدم اليمنى لتبعده الإصابة عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

أيضا هناك غياب للإصابة بالنسبة للمحترف العاجي إبراهيم أوتار ولم يشارك في مباراة الأهلي الأولى أمام الترجي دون أن يستفيد الأهلي من خدماته.

فريق الأهلي بنغازي دخل معسكرا استعداديا بمصر لأكثر من شهرين أجرى العديد من المباريات مع فرق مصرية استعدادا لهذه التصفيات.

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