بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى القاهرة في مهمة أفريقية

بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى القاهرة (فيسبوك)

وصلت بعثة فريق «الأهلي طرابلس» إلى القاهرة قبل أيام من مباراة العودة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد المنستيري» ضمن منافسات كأس الكونفدرالية، التي ستقام بمصر.

يدخل «الأهلي طرابلس» معسكرًا آخر استعداديًّا قصيرًا قبل مباراته أمام «الاتحاد المنستيري»، وكان «الأهلي طرابلس» أجرى عقب مباراة الذهاب معسكرًا تحضيريًّا بتونس وتدرب على ملعب «حمام الأنف» التونسي قبل التوجه إلى مصر بقياد المدرب التونسي جلال القادري.

مباراة الذهاب انتهت بهدفين دون مقابل لصالح «الاتحاد المنستيري» وبات «الأهلي طرابلس» في حاجة للفوز بأكثر من هدفين لضمان التأهل.

خساراة «الأهلي طرابلس» جاءت على عكس المتوقع بعد أن استعد الفريق بشكل جيد عبر خمس مباريات ودية، أربعة مع فرق أفريقية وواحدة محلية مع فريق «أبوسليم» وتعاقد مع عديد اللاعبين المميزين في الدوري الليبي ومحترف من تونس، المدافع وسام أبوسنينة الذي قدم مستوى جيدًا في مباراته الأولى له بجانب المحترف الكاميروني غابربيل كاك.