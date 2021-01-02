«عمومية الأثقال» تعتمد حساباتها المالية وتحدد الموعد الانتخابي

«عمومية الأثقال» تعقد اجتماعها (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرفع الأثقال اجتماعها العادي بفندق «باب البحر» بطرابلس بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل، والرئيس السابق للاتحادين الليبي والعربي الصديق المصراتي، ومراقب الأولمبية الليبية أحمد الطويل، بمشاركة 27 ناديًا، + 8 أعضاء بالمكتب التنفيذي.

بعد ترحيب رئيس العمومية بالحاضرين تمت المناداة على الحاضرين للتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وعرضت بعدها تقارير مفصلة على عمل الاتحاد العام خلال الثلاث سنوات الماضية 2017، 2018، 2019 وكذلك محصلة القلائد التي تحصل عليها رياضيو المنتخبات الوطنية لرفع الأثقال في مختلف مشاركاته الدولية خلال سنوات 2017، 2018، 2019، 2020، مرفقة بالرسومات البيانية والنسب المئوية.

لاقت التقارير استحسان وإعجاب كل الحاضرين، وتمت بعدها الموافقه على إسقاط 27 ناديًا، غير المشاركة في نشاط الاتحاد منذ ثلاث سنوات وفقًا للبند الرابع، بند إسقاط الأندية التي لم تشارك في نشاط الاتحاد منذ ثلاث سنوات، وأُعطيت فرصة أخيرة لعدد 7 أندية لمواصلة نشاطها وهي أندية «السلفيوم» و«النجوم بنغازي» و«النجم الريفي مصراتة» و«الشباب الوحدوي» و«المدينة طرابلس» و«قاريونس» و«النجمة بنغازي».

كما اعتمد مقترح النظام الأساسي للاتحاد الليبي لرفع الأثقال بالإجماع بعد تعديل بعض الفقرات في بعض المواد التي تضمنها النظام الأساسي، وأيضًا اعتماد مقترح اللوائح الفنية الخاصة برياضة رفع الأثقال واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد العام عن السنوات 2017، 2018، 2019، وأوصت الجمعية العمومية بمطالبة جهات الاختصاص بزيادة الدعم المالي للاتحاد ليتناسب مع مناشط الاتحاد.

البند التاسع تحديد تاريخ ومكان انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، وتمت الموافقة على إقامة الجلسة الانتخابية لاختيار المكتب التنفيذي للاتحاد بمدينة طبرق بتاريخ 28 فبراير المقبل.



وتم انتخاب لجنة الانتخابات برئاسة عصام فتحي الشريف وعضوية نائب رئيس نادي «الصقور» نبيل مصباح عبدالحميد، ورئيس نادي «الجهاد مصراتة» سامي زرموح، ولجنة الاستئناف برئاسة علي رمضان.

«عمومية الأثقال» تعقد اجتماعها (فيسبوك)