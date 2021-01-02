أدهم فوزي بطلا للنسخة الرابعة في شطرنج النعمي

منافسات الشطرنج (فيسبوك)

حيا الحكم هاشم النعمي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» كل من ساهم في نجاح بطولة النعمي للشطرنج في نسختها الرابعة من لاعبين وحكام وإعلاميين.

وأضاف أن نسخة هذا العام والتى اقيمت عبر الإنترنيت شهدت مشاركة 551 لاعبا من دول ️ليبيا وتونس ومصر والإمارات والجزائر واليمن والسعودية والمغرب وموريتانيا والعراق والكويت والسودان والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين ونيجيريا وإنجلترا وروسيا وفرنسا والنرويج والنمسا وبلجيكا وتركيا وإيران والبرازيل وأوزبكستان واندونسيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وبتسوانا.

وأكمل النعمي أن أغلب مباريات البطولة تميزت بالندية والأثارة وتوج بلقبها الأستاذ الدولي المصري أدهم فوزي برصيد 47 نقطة وتحصل على مبلغ 300 دولار وجاء ثانيا الأستاذ الدولي المصري أحمد عدلي برصيد 46 نقطة وتحصل على مبلغ 200 دولار وثالثا الأستاذ الدولي الجزائري بلال بلحسن برصيد 43 نقطة وتحصل على مبلغ 100 دولار ومنحت جائزة أفضل لاعب ليبي للأستاذ الاتحادي حسين الصابري وتحصل على مبلغ 50 دولار وجائزة أفضل لاعبة الأستاذة الدولية الجزائرية امينة مزيود وتحصلت على مبلغ 50 دولار.



يشار إلى أن البطولة شاركُ في مراقبة مبارياتها نخبة من أبرز حكام الوطن العربي وهم الدوليون المصري حسن خالد والإماراتي مهدي عبدالرحيم والجزائري عدنان نسله والتونسية أميرة مرزوق.