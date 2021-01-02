أدهم فوزي بطلا للنسخة الرابعة في شطرنج النعمي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 يناير 2021, 08:47 مساء
منافسات الشطرنج (فيسبوك)

حيا الحكم هاشم النعمي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» كل من ساهم في نجاح بطولة النعمي للشطرنج في نسختها الرابعة من لاعبين وحكام وإعلاميين.

وأضاف أن نسخة هذا العام والتى اقيمت عبر الإنترنيت  شهدت مشاركة 551 لاعبا من دول ️ليبيا وتونس ومصر والإمارات والجزائر واليمن والسعودية والمغرب وموريتانيا والعراق والكويت والسودان والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين ونيجيريا وإنجلترا وروسيا وفرنسا والنرويج والنمسا وبلجيكا وتركيا وإيران والبرازيل وأوزبكستان واندونسيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وبتسوانا.

وأكمل النعمي أن أغلب مباريات البطولة تميزت بالندية والأثارة وتوج بلقبها الأستاذ الدولي المصري أدهم فوزي برصيد 47  نقطة وتحصل على مبلغ 300 دولار وجاء ثانيا  الأستاذ الدولي المصري أحمد عدلي برصيد 46 نقطة  وتحصل على مبلغ 200 دولار وثالثا الأستاذ الدولي الجزائري بلال بلحسن برصيد 43 نقطة وتحصل على مبلغ 100 دولار ومنحت جائزة أفضل لاعب ليبي للأستاذ الاتحادي حسين الصابري وتحصل على مبلغ 50 دولار وجائزة أفضل لاعبة الأستاذة الدولية الجزائرية  امينة مزيود وتحصلت على مبلغ 50 دولار.
 
يشار إلى أن البطولة شاركُ في مراقبة مبارياتها نخبة من أبرز حكام الوطن العربي وهم الدوليون المصري حسن خالد والإماراتي مهدي عبدالرحيم والجزائري عدنان نسله والتونسية أميرة مرزوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بموجة إفلاس عام في ألمانيا حال تمديد الإغلاق الثاني لـ«كورونا»
اقتصاد
إسكتلندا تأمل بالانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي كـ«دولة مستقلة»
دولى
الدولار يرتفع في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية
ليبيا
البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سعر عملة «بتكوين» يتجاوز عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها