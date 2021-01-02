القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة

عزالدين القاضي (إنترنت)

قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس اتحاد المبارزة، عزالدين القاضي، إن اجتماع الجمعية العمومية الأخير للأولمبية بمدينة مصراتة كان ناجحًا، وقد تم اعتماد الاتحادات الستة الجديدة، وكان رؤساؤها خارج القاعة عند قرار اعتمادهم، وسمح لهم بالدخول بعد الاعتماد عدا اتحاد الألعاب الإلكترونية لم يسمح له بالتصويت لوجود إشكالية مع الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية.

وأضاف القاضي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قائلاً: «إن إسقاط النائب الأول للأولمبية الليبية محسن السباعي، وعادل قريش بصفته عضو جمعية عمومية، تم بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، وخمسة أعضاء فقط لم يصوتوا على الإسقاط، وفيما يتعلق بالميزانية المالية قد تم عرضها واعتمادها، واعترض عضو واحد على طريقة السرد فقط».

وأختتم القاضي حديثه قائلاً: «سيتم في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية إضافة اسم علي الشعار، ومناقشة تعديل بعض بنود النظام الأساسى».