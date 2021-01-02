سميو: غياب اللوائح والقوانين سبب المشهد الضبابي في الرياضة

أسامة سميو (فييسبوك)

أكد رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة بمصراتة، أسامة سميو، أن غياب تطبيق اللوائح والقوانين العامة بالرياضة وغياب الرقابة هي أسباب المشهد الضبابي حاليا.

وقال سميو في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» إن ما يحصل في اللجنة الأولمبية الليبية مثير للانتباه والتوقف عنده، لذا يجب أن لا يمر دون تناوله باستفاضة.

وأضاف قائلا: «رئيس اللجنة الأولمبية موقوف من الرقابة الإدارية والنائب الأول تم إسقاطه من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وأمين الصندوق استقال قبل سنة ونصف السنة واستبق إسقاطه، وأن الإيقاف والإسقاط أصبح مهما فيما يبدو لاستمرار حركة الرياضة وتصحيح الوضع الحالي الصعب بالرياضة الليبية».