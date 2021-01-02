كريمة يطالب بزيادة المشاركة في فئات الشباب والبراعم بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 02 يناير 2021, 02:41 مساء
محمد كريمة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب مدرب مدرسة طرابلس للناشئين واللاعب السابق بفريق الاتحاد محمد كريمة المتخصص في تدريب الفئات السنية بتعديل برنامج مسابقات كرة القدم لفئة البراعم بطرابلس.

ودعا كريمة في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت الاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم إلى السماح لكل نادٍ من أندية طرابلس بالمشاركة بفريقين «أ» و«ب» في بطولة البراعم.

تأتي الدعوة لفتح الفرصة للصغار للعب، وذلك لوجود فائض من اللاعبين وحتى لا يتم حرمانهم من اللعب، لأن المشاركة بفريق واحد لكل نادٍ تمنع الفرصة لإبراز مزيد من المواهب، وتجعل المدربين بهذه الفئات في موقف صعب بالاختيار.

وأكد كريمة أن الملاعب موجودة وهذه مناشدة للاتحاد الفرعي للاهتمام بالموضوع.

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