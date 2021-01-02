فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 يناير 2021, 11:49 صباحا
منافسات في الكرة الطائرة الليبية (فيسبوك)

جرت أمس الجمعة بصالة الألعاب الرياضية بمصراتة مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية.

انتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد المصراتي على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها «25/ 19، 20/ 25، 25/ 14، 25/ 13»، ليرتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى ست نقاط من مباراتين وبقي الأفريقي بنقطتيه السابقتين.

وفي المباراة الثانية فاز السويحلي على التحدي بثلاثة أشواط دون رد «25/ 14، 25/ 15، 25/ 19»، وبهذا الفوز يبدأ السويحلي مشواره لثلاث نقاط في رصيده، وبقي التحدي دون نقاط من مباراتين، بينما خلد فريق التصدي للراحة في هذه الجولة.

وفي سياق متصل يشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي اليوم السبت انطلاق مسابقة الكرة الطائرة 20 عاما  بمباراتين، الأولى تجمع الأهلي بنغازي والمروج وتعقبها مباراة الهلال مع النصر.

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