بالصور: نجاح اختتام بطولة السلام لقدماء الرياضيين

لحظة تكريم محرر «الوسط» في اختتام بطولة السلام لقدماء الرياضيين. (إنترنت)

اختتمت بالقاعة الكبرى بطرابلس فعاليات بطولة السلام لقدماء الرياضيين لمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 24 ديسمبر، الذي يشارك فيها قدامى الرياضيين في ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة واليد، وبمشاركة رابطة قدماء كرة القدم.

وعلى مدى أربعة أيام استمرت هذه البطولة، حيث تم تخصيص اليوم الأول لقدماء السلة بقاعة طرابلس الكبرى، واليوم الثاني تم تخصيصه لمباريات كرة اليد، واليوم الثالث لمباريات الكرة الطائرة بقاعة طرابلس الكبرى.

واليوم الرابع والختامي خصص لكرة قدم داخل الصالات بقاعة طرابلس الكبرى، التي كان فيها المهرجان الختامي، حيث تم توزيع القلائد على الرياضيين والروابط الرياضية ووسائل الإعلام، حيث كانت «بوابة الوسط» من ضمن وسائل الإعلام المكرمة.

وفي لقاء مع «بوابة الوسط» قال رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة طرابلس عبدالباسط العلاقي، إن المهرجان والبطولة التي تحمل السلام في ليبيا جمعت أطيافا من الرياضيين كبارا وصغارا، وكانت فرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية.

وعن المناطق المشاركة في هذه البطولة، أوضح العلاقي: «الحمد كانت المشاركة إيجابية، حيث شارك في البطولة مناطق ومدن مصراتة وصبراتة والخمس وورشفانة والزاوية وزوارة وزليتن، وكان الحضور والمشاركة متميزا، وربطت أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الليبي، كما كانت هناك روح طيبة ومفعمة بمشاعر الود جمعت قدماء الرياضيين، وسرد شريط الذكريات بينهم».

وعن البرنامج الذي سيعده فرع هيئة طرابلس للشباب والرياضة للموسم الرياضي المقبل، أشار إلى أنه سيكون العامل الأبرز هو الاهتمام ببرامج الشباب، لأنهم عماد الوطن، وسوف نعد الخارطة الرياضية للموسم القادم خلال الاجتماع القادم للهيئة ومن خلال الميزانية المرصودة للفرع من قبل هيئة الشباب والرياضة، لرسم معالم خارطة الطريق الرياضية، وسيكون عندنا برنامج مع حركة الكشاف، وسننظم دورات في عدد الاختصاصات الرياضية.

واختتم: «نحن بصدد الاجتماع مع الجمعيات الرياضية لقدامى الرياضيين، ونحاول أن نكون جسما واحدا حتى يكون العامل منظما ويؤتي ثماره على جميع الرياضيين القدامى، وهذا واجب وطني علينا الاهتمام بهذه الشريحة التي أعطت الكثير لليبيا».