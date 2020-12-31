الرياضة الليبية تودع أحد أبرز رموزها.. عياد المصراتي

عياد المصراتي. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية اليوم الخميس، أحد قاماتها ورموزها المغفور له الدكتور عياد المصراتي، اللاعب السابق للكرة الطائرة بنادي المدينة، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة سابقا، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للكرة الطائرة، ورئيس قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بكلية التربية البدنية طرابلس.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتقديم تعازيها في الفقيد ومن بينها صفحة رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، ومن ضمن ما جاء فيها: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لفراقك يا أخي عياد لمحزونون ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

ننعى اليوم أصالة عن نفسي وعن الوسط الرياضي أخًا عزيزًا وصديقًا غاليًا ورفيقًا كريمًا وزميلًا خلوقًا نبيلًا وقامة علمية عالية ذا أدبٍ راقٍ وثقافة رفيعة.. الرجل الإنسان الهشوش البشوش.. الذي يحب الجميع ويحبه الجميع.. الأستاد الدكتور عياد المصراتي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر وعكة صحية مفاجئة.

يا أخي ورفيقي عياد: والله إننا نفتقدك اليوم وننعاك بدموع الدم، أيها الأخ الفاضل، إنها مشيئة الله أيها العزيز أن تنتقل من الدار الفانية إلى دار المستقر.. لقد أراد لك الله أن تغادر هذه الدار الفانية إلى دار الخلود والبقاء.. سيفتقدك الجميع.. أهلك وأصدقاؤك وزملاؤك وطلابك وطالباتك بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والوسط الرياضي جميع.

لقد افتقدتك طرابلس كلها بكل أحيائها وشوارعها وافتقدك الوطن الكبير، همك الدائم والذي يشغل بالك دائما وتعمل جاهدا على أن يرجع سخاء رخاء هناء وأمنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم، ونريد والله يفعل ما يريد.

أيها النبيل، والله لقد تغيب الكلمات وتختفي الصفات والإنعات وتهرب بكل تواضع لأنها لا تستطيع أن تعطيك حقك من الشكر والثناء؛ فأنت أرفع من كل الكلمات وأرقى من كل التعابير.. أنت أيها العزيز كسر لا يجبر وجرح لا يندمل وخسارة لا تعوض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دائما أيها العزيز تضحكني كثيرا بتعابيرك الراقية وكلماتك العميقة اللبقة، واليوم أفجعنا خبر موتك، يا الله رحماك.. يا الله رحماك، لن ننساك ما حيينا أخي وصديقي ورفيقي، يجمعني الله بك في مستقر رحمته يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله.