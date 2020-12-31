3500 دينار جوائز بطولة النعمي للشطرنج

خالد النعمي. (إنترنت)

تنطلق اليوم الخميس، بطولة النعمي للشطرنج في نسختها الرابعة، التي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الشطرنج العرب.

وقال هاشم النعمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البطولة ستشهد مشاركة نخبة من نجوم الشطرنج العرب، وفاءً للفقيد خالد النعمي، ومن بينهم الأستاذان الدوليان الكبيران المصري باسم أمين والجزائري محمد حدوش، و️الأستاذان الدوليان المغربي مخلص العدناني والإماراتي عمر نعمان.

كما يشارك المصري محب أمير، والأردني أحمد الخطيب، والتونسي كمال النجيلي، والجزائري علي نصر، ️والأستاذ الاتحادي وبطل ليبيا حسين الصابري، وشقيقه ️اللاعب الدولي حسن الصابري.

وأضاف هاشم النعمي أن البطولة بنظام ارينا وزمن المباراة ثلاث دقائق + ثانيتين، وخصص مبلغ 3500 دينار جوائز للمتفوقين، الفائز الأول سيتحصل على 1500 دينار ليبي ما يعادل 300 دولار، والثاني 1000 دينار، يعادل 200 دولار، والثالث 500 دينار يعادل 100 دولار، وأفضل لاعب ليبي سيتحصل على 250 دينارا، وأفضل لاعبة على 250 دينارا.