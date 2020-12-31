وداد اللافي يتأهل بصعوبة إلى دور الـ16 في كأس عرش المغرب

مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

حسم الوداد البيضاوي المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي مؤيد اللافي تأهله إلى دور الـ16 لكأس العرش المغربي لكرة القدم بفضل هدف متأخر ليفوز (1-0) بصعوبة على مضيفه أولمبيك خريبكة الذي ينافس في الدرجة الثانية أمس الأربعاء.

وأهدر أولمبيك خريبكة ثلاث فرص للتسجيل أبرزها من وضع انفراد للقائد نجيب معتني في الدقيقة 80، لكن تسديدته من مدى قريب أبعدها رضا التكناوتي حارس الوداد، وبعدها بدقيقتين منح صلاح الدين السعيدي هدف الفوز للوداد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من وليد الكرتي، بحسب ما نقلته «رويترز».

ويواجه الوداد في دور الستة عشر الفائز من مباراة أولمبيك اسفي وسريع واد زم، وتأهل المغرب الفاسي إلى دور الستة عشر أيضا بعد فوزه السهل (2-0) على مضيفه دفاع حمرية خنيفرة الذي ينافس في دوري الهواة.

ومنح حمزة الجناتي التقدم للمغرب الفاسي من ركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يضيف المهاجم عبدالرحيم مقران الهدف الثاني في الدقيقة 70 بتسديدة قوية مباشرة.

وسيلتقي المغرب الفاسي في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة نهضة بركان ويوسفية برشيد، كما تأهل وداد قلعة السراغنة، الذي ينافس في دوري الهواة، للدور المقبل بعد فوزه الصعب 1-0 على ضيفه وجاره أولمبيك اليوسفية، وسيلتقي وداد قلعة السراغنة في دور الـ16 مع الفائز من مباراة رجاء بني ملال ونهضة الزمامرة.

وفي مباراة ماراثونية، صعد اتحاد سيدي قاسم، المنافس في دوري الهواة، إلى دور الستة عشر بعد فوزه الصعب على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات متصدر دوري الدرجة الثانية (7-6) في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).