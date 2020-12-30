اتحاد الكرة يحدد فترات التسجيل لمسابقات الهواة في الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 03:30 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (33) بشأن اللاعبين المحليين (شريحة العائدين)، والذي تضمن السماح لكل نادٍ بتسجيل لاعب واحد بكل فئة من اللاعبين المحليين العائدين من المهجر الذين يثبت انتماؤهم إلى الأصل الليبي مع التزام النادي واللاعب بتقديم المستندات اللازمة.

كما ألزم الاتحاد، النادي واللاعب بتقديم المستندات الأصلية المعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية الدالة على انتمائه للأصل الليبي (شريحة العائدين من المهجر).

كما أصدر الاتحاد القرار رقم (31) لسنة 2020 بشأن تحديد فترتي التسجيل لمسابقات الهواه لموسم 2020-2021.

وحدد القرار فترتي التسجيل لمسابقات الهواة للموسم الرياضي الجديد على النحو الآتي: 

- أولا مسابقات (كبار الدرجات - الأولى - الثانية - الثالثة) على فترتين وهما؛ فترة التسجيل الأولى تبدأ اعتبارا من 1\1\2021 وتنتهي في 28\2\2021، وفترة التسجيل الثانية تبدأ اعتبارا من 15\2021 وتنتهي في 10\5\2021.

- ثانيا مسابقات (الفئات السنية) على فترتين وهما؛ فترة التسجيل الأولى تبدأ اعتبار من 1\1\2021، وتنتهي في 30\1\2021، فترة التسجيل الثانية تبدأ اعتبارا من 1\4\2021 وتنتهي 20\4\2021.

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