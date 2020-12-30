«عمومية الأثقال» تعقد اجتماعها العادي بطرابلس

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تشهد قاعة فندق باب البحر بطرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرفع الأثقال.

وعلمت بوابة «الوسط» أن الاجتماع سيشهد عرض العديد من الملفات من بينها مناقشة التقرير الإداري عن عمل الاتحاد العام، وعرض حصيلة القلائد التي تحصل عليها الرباعون الليبيون في المشاركات الخارجية خلال السنوات 2017 و2018 و2019 و2020.

كما سيتم مناقشة اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الليبي لرفع الاثقال، واعتماد مقترح اللوائح الفنية الخاصة برياضة رفع الأثقال، واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد العام عن السنوات 2017 و2018 و2019 و2020.