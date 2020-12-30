«المدينة» يجمد نشاط الدراجات تضامنا مع الاتحاد والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 12:21 مساء
منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

قرر نادي المدينة الرياضي تجميد نشاط لعبة الدراجات بالنادي تضامنا مع ناديي الاتحاد والأهلي بنغازي، اللذين تم إبعادهما من الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للدراجات.

وحسب ما جاء في صفحة النادي الرسمية على «فيسبوك» فإن القرار فيه إجحاف كبير ودوافع شخصية من رئيس الاتحاد العام للدراجات في حق مؤسسات رياضية مؤسسة للعبة، وقدموا أبطالا للمنتخبات الوطنية.

وطلبت إدارة «المدينة» من الأندية المهتمة باللعبة تجميد نشاطها لحين عودة الناديين لمكانهما الطبيعي.

وكان نادي الاتحاد وجه رسالة إلى رئيس الاتحاد أمس الثلاثاء، جاء فيها: «نادي الاتحاد أحد أعضاء الجمعية العمومية ومن المؤسسين لاتحاد الدراجات في العام 1962، ولم نتسلم أي كتاب بحضور اجتماع الجمعية العمومية، رغم أن النادي سدد اشتراكه السنوي عن العام 2020، وأن الاتحاد العام لم يقم بأي مسابقة في الموسمين الأخيرين، وأن النادي سيطالب بحقه ويحملكم كامل المسؤولية في حالة عدم الرد على رسالته».

فيما أصدر النادي الأهلي بنغازي بيانا من ضمن ما جاء فيه: «أن النادي الأهلي من المؤسسين لرياضة الدراجات في ليبيا وسجله حافل بالبطولات، وأن قرار إسقاط النادي من الجمعية العمومية يعتبر غير مسؤول».

وأوضح البيان أن إدارة النادي الأهلي بنغازي لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن حقوقها، وما يحاك ضدها خلف الكواليس، وباشرت باتخاذ الإجراءات الكفيلة برد اعتبار النادي وجماهيره وتطلب من رئيس «الأولمبية» التدخل ضد هذه التصرفات.

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