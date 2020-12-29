«الوسط» تكشف آخر تطورات القضية الأولمبية بعد إسقاط محسن السباعي

محسن السباعي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن هناك تطورات كبيرة وجديدة ستشهدها القضية الأولمبية بعد قرار الجمعية العمومية بإسقاط محسن السباعي، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، خصوصا بعد إصراره على عدم الامتثال للقرار وهو لا يزال رئيسا للاتحاد الليبي لألعاب القوى، وزميله عادل قريش، الذي أسقط من الجمعية العمومية ولا يزال رئيسا حسب لوائح الاتحاد الليبي للرماية.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي صورة صباح أمس الإثنين، لرئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي، وعادل قريش رئيس الاتحاد الليبي للرماية داخل مبنى «الأولمبية»، وعدم اعترافهما فيما يبدو بقرار الجمعية العمومية ومطالبتهما بتطبيق قرار الرقابة الإدارية بتوقيف رئيس «الأولمبية» جمال الزروق، الذي يرفضه جملة وتفصيلا ومعه الجمعية العمومية.

وعلمت «بوابة الوسط» أن شكاوى جديدة في الطريق والموقف الأولمبي على صفيح ساخن.