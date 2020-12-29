الاتحاد والأهلي بنغازي يحتجان على إبعادهما من عمومية الدراجات

منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

احتج ناديا الاتحاد والأهلي ببنغازي على رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي، بسبب إبعادهما من الجمعية العمومية للاتحاد، وعدم دعوتهما لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأحد الماضي.

ووجه نادي الاتحاد رسالة إلى رئيس الاتحاد، جاء فيها: «نادي الاتحاد أحد أعضاء الجمعية العمومية ومن المؤسسين لاتحاد الدراجات في العام 1962، ولم نتسلم أي كتاب بحضور اجتماع الجمعية العمومية، رغم أن النادي سدد اشتراكه السنوي عن العام 2020، وأن الاتحاد العام لم يقم بأي مسابقة في الموسمين الأخيرين، وأن النادي سيطالب بحقه ويحملكم كامل المسؤولية في حالة عدم الرد على رسالته».

فيما أصدر النادي الأهلي ببنغازي بيانا من ضمن ما جاء فيه: «أن النادي الأهلي من المؤسسين لرياضة الدراجات في ليبيا وسجله حافل بالبطولات، وأن قرار إسقاط النادي من الجمعية العمومية يعتبر غير مسؤول».

وأوضح البيان أن إدراة النادي الأهلي ببنغازي لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن حقوقها، وما يحاك ضدها خلف الكواليس، وباشرت باتخاذ الإجراءات الكفيلة برد اعتبار النادي وجماهيره وتطلب من رئيس الأولمبية التدخل ضد هذه التصرفات.