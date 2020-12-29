الاتحاد والأهلي بنغازي يحتجان على إبعادهما من عمومية الدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 02:16 مساء
منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

احتج ناديا الاتحاد والأهلي ببنغازي على رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي، بسبب إبعادهما من الجمعية العمومية للاتحاد، وعدم دعوتهما لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأحد الماضي.

ووجه نادي الاتحاد رسالة إلى رئيس الاتحاد، جاء فيها: «نادي الاتحاد أحد أعضاء الجمعية العمومية ومن المؤسسين لاتحاد الدراجات في العام 1962، ولم نتسلم أي كتاب بحضور اجتماع الجمعية العمومية، رغم أن النادي سدد اشتراكه السنوي عن العام 2020، وأن الاتحاد العام لم يقم بأي مسابقة في الموسمين الأخيرين، وأن النادي سيطالب بحقه ويحملكم كامل المسؤولية في حالة عدم الرد على رسالته».

فيما أصدر النادي الأهلي ببنغازي بيانا من ضمن ما جاء فيه: «أن النادي الأهلي من المؤسسين  لرياضة الدراجات في ليبيا وسجله حافل بالبطولات، وأن قرار إسقاط النادي من الجمعية العمومية يعتبر غير مسؤول».

وأوضح البيان أن إدراة النادي الأهلي ببنغازي لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن حقوقها، وما يحاك ضدها خلف الكواليس، وباشرت باتخاذ الإجراءات الكفيلة برد اعتبار النادي وجماهيره وتطلب من رئيس الأولمبية التدخل ضد هذه التصرفات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
60 يوما أمام اللجنة القانونية لتحديد المرجعية الأنسب لحكم ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك وغموض يلازمان مسارات الحل
ليبيا
ليبيا تحتفل بالذكرى 69 للاستقلال
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نباتات تساعد في الوقاية وتخفيف أعراض «كورونا»