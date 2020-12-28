غموض في المشهد الأولمبي بعد انعقاد الجمعية العمومية

رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق..( أرشيفية : إنترنت)

تسود حالة من التخوف في الوسط الرياضي الليبي، على إثر الخلافات الأولمبية العميقة بين رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق ونائبه الأول محسن السباعي.

يأتي ذلك على خلفية قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت محسن السباعي من منصب النائب الأول لرئيس الأولمبية ومن منصب رئيس الاتحاد الليبي لالعاب القوى.

وفي الوقت نفسه، يتشبث محسن السباعي بقرار الرقابة الإدارية الذي أوقف رئيس الأولمبية جمال الزروق احتياطيًا عن العمل، واعتبره مخالفا للتشريعات واللوائح بسبب القيام ببعض الإجراءات، ومنها تشكيل اتحادات رياضية جديدة بل ويطالب بتولي منصب رئيس اللجنة.

وبين رئيس موقوف من الرقابة ونائب رئيس موقوف من الجمعية العمومية، يبدو المشهد الأولمبي يسير نحو الضبابية، خاصة وأن الأولمبية الدولية على علم ودراية بكل ما يحدث، حيث سبق وراسلها محسن السباعي من قبل.

والمفارقة أن أحد الذين شاركوا في الإسقاط الأخير للنائب الأول هو أمين الصندوق السابق ورئيس الاتحاد الليبي الصديق الفوناس، الذي تم إسقاطه في ظروف مختلفة قبل عام ونصف وبإجماع أولمبي من منصب أمين الصندوق، لكنه بقي في منصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد وكأنه يوجه رسالة أن الأدوار تتبدل وإن أراد أن يشرب النائب الأول من نفس الكأس الذي شرب منه قبل عام ونصف.