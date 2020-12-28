بالأسماء.. اتحاد القدم يصدر قائمة منتخب المحليين المشاركين في بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:27 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم..(المركز الإعلامي)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستقام بالكاميرون في 17 يناير القادم 2021.

ومن المقرر أن يدخل منتخب المحليين في معسكر إعداد في مصر، قبل السفر إلى الكاميرون، وذلك ابتداءً من الرابع من يناير 2021.

وضمت القائمة من نادي المدينة أحمد عبدالله عزاقة، ومن نادي أبوسليم علاء مسعود القجدار، ومن الهلال معاذ رمضان  العمامي، وأنس فوزي حامد،  ومن النصر صلاح الدين أحمد فكرون وفتحي صابر عبدالله، ومن الاتحاد  معاذ يونس اللافي وعبدالعزيز نصر بن علي وعلي محمد علي وعمران سالم صالح والمهدي محمد الهوني.

كما ضمت القائمة؛ مراد أبوبكر الوحشي وحامد فرج عبدالقادر وعبدالله احميده الشريف وإبراهيم مسعود بودبوس وطاهر عبدالسلام بن عامر وشامخ فرج حامد وأحمد محمد رمضان من نادي الأهلي بنغازي، ومن أهلي طرابلس ربيع مختار أبوبكر اللافي ومنصور رمضان مكاري وامحمد مفتاح ميلاد والمعتز المهدي حسن وخالد مجدي المريمي ومحمد ناصر جذور وعبدالله فتحي عبدالرحمن وزكريا الهريش ومحمد رمضان مكاري.

وكان الاتحاد الليبي تعاقد في الآونة الأخيرة مع طاقم صربي بمساعدة المدرب الوطني محمد الككلي، وسيكون برنامج التدريب تحت إشراف الطاقم الفني الجديد في معسكر القاهرة وبطولة الشان.

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