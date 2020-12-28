الجورني: سننافس بقوة في «أفريقية ألعاب القوى»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 03:30 مساء
علاء الجورني. (إنترنت)

يواصل ثلاثي منتخب ليبيا لألعاب القوى، علاء الجورني وأحمد السباعي ومنذر السالمي، تدريباتهم اليومية بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بطرابلس تحت إشراف المدرب أبوبكر التاورغي،  وبمتابعه عن كثب للمدرب الجزائري بشير معيريش، استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا لألعاب القوى بالجزائر يونيو المقبل.

وفي تصريح لـ«بوابة الوسط» قال المتسابق علاء الجورني: «حققنا أرقامًا جيدة أنا وزملائي في آخر تجربتين، ولدينا أمل في مشاركة مشرفة للرياضة الليبية والصعود لمنصات التتويج».

وأضاف الجورني أن فترة الاستعداد المقبلة ستكون في معسكر خارجي بالجزائر تحت إشراف المدرب الجزائري بشير معيرش، الذى طور من مستوانا الفني كثيرًا.

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