رئيس اتحاد بناء الأجسام: رعاية الأبطال مشروع دولة.. والقرقني يستحق تكريما أكبر

أثناء تكريم البطل الليبي كمال القرقني

قال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عادل القريو، إن البطل الليبي كمال القرقني يستحق وقفة جادة وتكريمًا أكبر من إمكانات الاتحاد، وذلك لما قدمه من إنجازات للرياضة الليبية وآخرها فضية بطولة «مستر أولمبيا» وهي واحدة من أقوى بطولات العالم .

وقال القريو، فى تصريح لـ«بوابة الوسط» إن شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول قدمت ما فى وسعها من دعم للبطل، مؤكدًا أن رعاية الأبطال مشروع دولة، وأن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أوفى بكل وعوده مع جميع الرياضيين الليبيين.

وأشار رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، إلى أنهم قاموا برفع سقف المكافآت المالية لجميع البطولات المحلية تحفيزًا للرياضيين لما يبذلونه من جهود.