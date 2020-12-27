رئيس اتحاد بناء الأجسام: رعاية الأبطال مشروع دولة.. والقرقني يستحق تكريما أكبر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:50 مساء
أثناء تكريم البطل الليبي كمال القرقني

قال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عادل القريو، إن البطل الليبي كمال القرقني يستحق وقفة جادة وتكريمًا أكبر من إمكانات الاتحاد، وذلك لما قدمه من إنجازات للرياضة الليبية وآخرها فضية بطولة «مستر أولمبيا» وهي واحدة من أقوى بطولات العالم .

وقال القريو، فى تصريح لـ«بوابة الوسط» إن شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول قدمت ما فى وسعها من دعم للبطل، مؤكدًا أن رعاية الأبطال مشروع دولة، وأن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أوفى بكل وعوده مع جميع الرياضيين الليبيين.

وأشار رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، إلى أنهم قاموا برفع سقف المكافآت المالية لجميع البطولات المحلية تحفيزًا للرياضيين لما يبذلونه من جهود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»