6 مباريات في انطلاق بطولة الطائرة الليبية

إحدى مباريات الكرة الطائرة

انطلقت الجمعة الماضي، مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة، في موسمه الجديد (2020 / 2021)، بمشاركة 15 فريقًا، موزعة على ثلاث مجموعات.

وأسفرت مباريات الأمس عن النتائج التالية:

- فى المجموعة الأولى بمجمع سليمان الصراط ببنغازي، فاز الأهلي بنغازي على البراق بثلاثة أشواط لصفر، كما فاز الهلال على المروج بثلاثة أشواط لشوط.

- وفى المجموعة الثانية، فاز الاتحاد المصراتي على التحدى بثلاثة أشواط دون رد، كما فاز الأفريقي على التصدي بثلاثة أشواط لشوطين، وذلك في صالة الألعاب الرياضية بمصراتة.

- أما في المجموعة الثالثة، ففاز الاتحاد على الوحدة جادو بثلاثة أشواط لصفر، كما فاز الأهلي طرابلس على الجزيرة بذات النتيجة، وذلك بالصالة الكبرى بطرابلس.

ويشار إلى أن كل مجموعة تتنافس فيما بينها في دوري كامل ( ذهابًا وإيابًا)، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السداسي، الذي سيقام بنظام التجمع، ومن ثم تتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة النهائية.