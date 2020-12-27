6 مباريات في انطلاق بطولة الطائرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:45 مساء
إحدى مباريات الكرة الطائرة

انطلقت الجمعة الماضي، مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة، في موسمه الجديد (2020 / 2021)، بمشاركة 15 فريقًا، موزعة على ثلاث مجموعات.

وأسفرت مباريات الأمس عن  النتائج التالية:

- فى المجموعة الأولى بمجمع سليمان الصراط ببنغازي، فاز الأهلي بنغازي على البراق بثلاثة أشواط لصفر، كما فاز الهلال على المروج بثلاثة أشواط لشوط.

- وفى المجموعة الثانية، فاز الاتحاد المصراتي على التحدى  بثلاثة أشواط دون رد، كما فاز الأفريقي على التصدي بثلاثة أشواط لشوطين، وذلك في صالة الألعاب الرياضية بمصراتة.

- أما في المجموعة الثالثة، ففاز الاتحاد على الوحدة جادو بثلاثة أشواط لصفر، كما فاز الأهلي طرابلس على الجزيرة بذات النتيجة، وذلك بالصالة الكبرى بطرابلس.

ويشار إلى أن كل مجموعة تتنافس فيما بينها في دوري كامل ( ذهابًا وإيابًا)، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السداسي، الذي سيقام بنظام التجمع، ومن ثم تتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة النهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»