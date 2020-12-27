«الظهرة» يطلق دورته التدريبية السادسة لتعليم أساسيات الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:08 مساء
المدرب هاشم النعمي

يطلق نادي «الظهرة» بطرابلس، الثلاثاء المقبل، الدورة التدريبية السادسة لتعليم أساسيات رياضة الشطرنج.

ومن جانبه قال المدرب هاشم النعمي، في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن هذه الدورة خاصة بمَن لا يجيدون تحريك القطع، ويرغبون في تعلم اللعبة، على أن تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا.

وأشار إلى أن برنامج الدورة يتضمن حصة تدريبية مدتها ساعة واحدة كل ثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، على أن تستمر حتى 16 مارس المقبل.

وأضاف النعمي، أن الدورات الخمس السابقة استهدفت قرابة 100 مشارك، وبرز منهم عدد من اللاعبين، من بينهم عبدالرحمن وعماد التركي، والأشقاء حمزة وهاشم ورغد وفراس، والفيتوري والبراء وعبدالمالك المرغني، وصابر يزد وحسن بن سعد.

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