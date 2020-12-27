تشكيلة المنتخب الوطني للشباب لمواجهة تونس في بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 ديسمبر 2020, 01:46 مساء
تدريبات المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

أعلن الطاقم الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم التشكيل الرسمي والأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره التونسي، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أيمن التيهار.

في الدفاع: سند الكوري - محمد خليل - علي ميمون - علي يوسف.

في الوسط: حسين طقطق - محمد الشلوي - نور الدين لقليب.

في الهجوم: أنس الشبلي - إسلام الغناي - فرج غيضان.

منتخب ليبيا في رصيده أربع نقاط من فوز على الجزائر وتعادل مع المغرب، ويكفيه التعادل أمام تونس لمرافقة المغرب صاحب الـ5 نقاط، إلى نهائيات أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها موريتانيا 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟