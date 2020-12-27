تشكيلة المنتخب الوطني للشباب لمواجهة تونس في بطولة شمال أفريقيا

تدريبات المنتخب الوطني للشباب. (المركز الإعلامي)

أعلن الطاقم الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم التشكيل الرسمي والأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره التونسي، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أيمن التيهار.

في الدفاع: سند الكوري - محمد خليل - علي ميمون - علي يوسف.

في الوسط: حسين طقطق - محمد الشلوي - نور الدين لقليب.

في الهجوم: أنس الشبلي - إسلام الغناي - فرج غيضان.

منتخب ليبيا في رصيده أربع نقاط من فوز على الجزائر وتعادل مع المغرب، ويكفيه التعادل أمام تونس لمرافقة المغرب صاحب الـ5 نقاط، إلى نهائيات أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها موريتانيا 2021.