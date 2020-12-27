نتائج منافسات بطولة مصراتة لفروسية قفز الحواجز

جانب من منافسات بطولة مصراتة لفروسية قفز الحواجز. (إنترنت)

واصلت أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي بطولة مصراتة لفروسية قفز الحواجز، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وعددا من الشخصيات الرياضية ومحبي هذه اللعبة، والتي شارك فيها أكثر من 20 ناديا من مختلف المدن الليبية.

ويعتبر هذا الحدث الأبرز بعد سنوات من التوقف لفروسية قفز الحواجز، التي تميز بها الليبيون ودائما ما تطوق أعناقهم بالذهب في كل محفل دولي للفروسية.

وكانت النتائج المسجلة، والتي استمرت منافساتها لعدة ساعات على النحو الآتي:

توج الفارس ليث محمد أبوقرين من نادي القادسية على الجواد فيكتور ببطولة مصراته لقفز الحواجز لفئة الناشئين بزمن قدره 59.16، وجاء ثانيا محمد بشير من نادي المصباح على الجواد موجة بزمن 17.9، وجاء ثالثا سند الفروج من نادي المغرب العربي، ورابعًا إسلام الطيف من نادي القادة.

ولفئة الأواسط الترتيب الأول هارون السبعي على الجواد ساندريلا بزمن 45،71، وجاء ثانيا المعتصم بالله الحبشي على الجواد كولين بزمن 46،46، وثالثا عمر أنشير على الجواد لنولمنت بزمن 47،29.

وفي فئة الكبار، مباراة أخطاء وزمن لفئة الكبار ارتفاع 110▪︎120، الأول جاء الفارس رامي الأمين من نادي الشمس، على الجواد كوبر الزمن 61.72، والثاني الفارس عبدالجواد عبدالحميد من نادي تسونامي على الجواد البرستيج، الزمن 79.21.

وجاء المركز الثالث رامي الأمين من نادي الشمس على الجواد لوبن بزمن 99.03، ورابعًا حل عبدالجواد عبدالحميد من نادي تسونامي على الجواد كابر بزمن 66.32، وخامسًا خير الدين السنوسي من نادي الشمس على الجواد قوقرس بزمن 47.65.