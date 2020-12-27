رئيس لجنة المسابقات يكشف آخر تطورات بطولة الدوري والقرعة

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي. (إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، أن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، سيكون يوم الخميس المقبل، وأن موعد الدوري سيكون في 15 يناير المقبل.

وقال البوسيفي في تصريح إلى راديو المدينة، إن الدوري الممتاز سيكون من مجموعتين، ومن 24 فريقا، كل مجموعة 12 فريقيا من ذهاب وإياب، وإن أربعة فرق ستهبط من هذا الدوري اثنين في كل مجموعة.

وأضاف أن دوري الدرجة الأولى، والذي يضم 35 فريقا على خمس مجموعات، سوف يتأهل منها أربعة فرق إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعن الدعم المالي لعدد من الأندية قبل انطلاق الدوري، وعددها حتى الآن 10 أندية، أشار إلى ان هذا الأمر هو من اختصاص الاتحاد الليبي لكرة القدم.