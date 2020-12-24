ملفات متعددة في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأثقال

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، الأربعاء المقبل، بقاعة اجتماعات فندق باب البحر بطرابلس.

وقال أمين اتحاد الأثقال عبدالمنعم سيف الدين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عددا من الملفات ستكون على طاولة الاجتماع، من بينها مناقشة التقرير الإداري عن عمل الاتحاد العام، وعرض حصيلة القلائد التي تحصل عليها الرباعون الليبيون في المشاركات الخارجية خلال السنوات 2017 و2018 و2019 و2020.

وأوضح أنه سيتم أيضًا مناقشة العمل بالنظام الأساسي للاتحاد الليبي لرفع الاثقال واعتماد مقترح اللوائح الفنية الخاصة برياضة رفع الأثقال، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد العام عن السنوات 2017 و2018 و2019 و2020.