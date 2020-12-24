انطلاق بطولة السلام لقدامى الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 24 ديسمبر 2020, 07:50 مساء
انطلاق بطولة السلام لقدامى الرياضيين. (إنترنت)

انطلقت مساء اليوم، بطولة مهرجان السلام، لمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 24 ديسمبر، والذي يشارك فيه قدامى الرياضيين في ألعاب القدم والطائرة والسلة واليد.

واستهل المهرجان اليوم الأول بمباريات كرة السلة وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية حيث جرت المباراة الأولى بين فريق المرحوم رمضان حمودة، وفريق المرحوم عبدالسلام عاشور، والمباراة الثانية كانت بين فريق المرحوم فاتح مكنوسة، وفريق المرحوم صلاح الحرري.

وتم في اليوم الأول لمهرجان السلام تكريم الدكتور عبدالسلام ساسي، والمدرب الوطني والخبير في كرة السلة فرج السنوسي، والأستاذ عبدالحفيظ أبو رقيقة.

واليوم الثاني من هذا المهرجان سيكون لمنافسات كرة اليد.

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