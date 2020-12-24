أبونوارة ينضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 24 ديسمبر 2020, 05:07 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن اللاعب السابق والمدرب المعروف، جمال أبونوارة، انضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ومع انضمام أبونوارة إلى القائمة يصبح المرشح السادس لتولي منصب رئيس الاتحاد في الانتخابات، المقرر عقدها في فبراير المقبل.

وسبق وأعلن رئيس الاتحاد الحالي، عبدالحكيم الشلماني، رغبته في الترشح والرئيس السابق أنور الطشاني، ورئيس الاتحاد الفرعي طرابلس عبدالمولى المغربي، ووكيل الشباب والرياضة السابق إبراهيم شاكة، والحكم السابق نصرالدين قرين.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك أسماء أخرى ستعلن ترشحها على منصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة.

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