أنباء عن إيقاف جمال الزروق رئيس الأولمبية الليبية

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أنباء تفيد بإيقاف رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق.

وأوضحت التقارير وفقًا لـ«بوابة أفريقيا» الرياضية، أن هيئة الرقابة الإدارية قررت إيقاف الدكتور جمال الزروق بشكل موقت.