أنباء عن إيقاف جمال الزروق رئيس الأولمبية الليبية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أنباء تفيد بإيقاف رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ«بوابة أفريقيا» الرياضية، أن هيئة الرقابة الإدارية قررت إيقاف الدكتور جمال الزروق بشكل موقت.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء