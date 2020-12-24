الصربي ديجان تومك مدربا لسلة المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 24 ديسمبر 2020, 03:28 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تعاقد نادي المروج الليبي مع الصربي ديجان تومك، لتولى الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة السلة.

وحسب صفحة كرة السلة الليبية على «فبسبوك» أن تومك يتمتع بخبرة طويلة في ملاعب كرة السلة الأوروبية والعربية، وسبق تدريب عدة فرق عربية من بينها اتحاد جدة السعودي وأهلي جدة السعودي والمغرب الفاسي المغربي، والهلال السعودي والرفاع البحريني، والاتحاد البحريني والسد القطري والكويت الكويتي.

وتولى الإشراف أيضًا على تدريب فرق في صربيا  وقبرص ومنتخبات الكويت والسعودية، ويوغسلافيا، وتحصل على جائزة أفضل مدرب في قطر وسنغافورة والبحرين، وخلال هذه المسيرة توج تومك بالعديد من البطولات والكؤوس في البلدان التي عمل فيها.

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