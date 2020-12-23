«الوسط» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الاتحاد السابق محمد لاغا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 11:08 مساء
نجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق محمد لاغا. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن هناك تحسنا في الحالة الصحية لحارس مرمى الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق محمد لاغا، الذي تعرض لوعكة صحية طارئة، وصعبة جعلته طريح الفراش منذ أسبوع، حيث يتواجد ويقيم في القاهرة.

وعبر محمد لاغا، في مكالمات هاتفية مع عدد من أصدقائه عن تقديره لحالة التفاعل في الوسط الرياضي الليبي بعد سماع خبر دخوله المستشفى، وتعرضه لوعكة صحية، كما قدم اعتذاره لعدم تمكنه من الرد على تلك المكالمات.

ويعد محمد لاغا أحد رموز كرة القدم بنادي الاتحاد طيلة عقدي السبعينات والثمانيات، وكان حارس المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وعمل أيضا مديرا للمنتخب الوطني لكرة القدم في 2002 و2003 ومديرا للكرة بنادي الاتحاد في عدة مرات، وعرفت عنه مواقف إيجابية مع جيله من الرياضيين.

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