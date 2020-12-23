التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي بنغازي والترجي في دوري الأبطال

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، سلبيا، في المباراة التي أُقيمت بينهما الأربعاء، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب بتروسبورت بمصر.

وقدم فريق الأهلي بنغازي أداءً جيدًا خلال شوطي المباراة، حتى كاد أن يخرج يسجل في ثلاث مناسبات هدد خلالها مرمى الترجي التونسي، ولكنها باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المنافسة الأفريقية خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، على ملعب رادس، ويتطلع الفريقان إلى الوصول إلى دور المجموعات من أجل المضي قدما في البطولة القارية.