الأهلي طرابلس يخسر أمام الاتحاد المنستيري بثنائية في الكونفدرالية

فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، أمام نظيره الاتحاد المنستيري، بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات، في افتتاح مبارياته في ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل لفريق الاتحاد المنستيري كل من اللاعب موموني في الدقيقة 33، من كرة ثابتة، واللاعب إلياس الجلاصي في الدقيقة 45، لتنتهي المباراة بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي طرابلس، أمام الاتحاد، مباراة الإياب في مصر في الأول من شهر يناير المقبل، ولم يتحدد ملعب مباراة الأهلي حتى الآن.