فشل انعقاد اجتماع «عمومية» اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 03:37 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

لليوم الثاني على التوالي فشلت جلسة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، التي كان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد حدد موعدها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وعلمت «بوابة الوسط» أن عدم انعقاد الجمعية العمومية، بسبب معارضة الأندية جدول أعمال الجمعية التي أقرها الاتحاد الليبي، حيث رفضت الأندية حضور هذا الاجتماع، ما دعا الاتحاد إلى إعلان موعد جديد في الخامس من يناير المقبل العام 2021.

يذكر أنه منذ عامين، لم تجتمع الجمعية العمومية؛ وذلك بسبب الظروف والأوضاع التي تمر بها ليبيا.

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