تعرف على تشكيل الأهلي طرابلس أمام الاتحاد المنستيري في الكونفدرالية

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

أعلن الطاقم الفني لنادي الأهلي طرابلس، التشكيل الرسمي والأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الأربعاء، في افتتاح مبارياته بكأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب مصطفى بن الجنات.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش.

في خط الدفاع: علي معتوق - وسام أبوسنينة - منصور رزق - ربيع اللافي.

وفي خط الوسط: عبدالله بلعم - علي أبوعرقوب - جابربيل كاك.

وفي خط الهجوم: خالد مجدي - محمد الغنودي - زكريا الهريش.

وعلى دكة البدلاء: عبدالرحيم التركي وأسامة اشطبية، ومعتز المهدي، وطلحة رزق، وامحمد مفتاح، وأحمد كرواع.