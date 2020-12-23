الخميس.. انطلاق بطولة السلام لقدامى الرياضيين

اللجنة المشرفة على بطولة السلام. (إنترنت)

حددت اللجنة المشرفة على بطولة السلام، غدًا الخميس، موعدا لانطلاق مهرجان السلام لمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 24 ديسمبر، والذي سيشارك فيه قدامى الرياضيين في ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة واليد.

وستكون المنافسات وجدول المهرجان على النحو الآتي:

يوم الخميس، مباراة كرة السلة بقاعة طرابلس الكبرى، والسبت، مباراة كرة اليد بقاعة طرابلس الكبرى، والأحد مباراة الكرة الطائرة بقاعة طرابلس الكبرى، والإثنين كرة قدم داخل الصالات بقاعة طرابلس الكبرى.

وقال أنور الطوباشي، الناطق الإعلامي للبطولة ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، لـ«بوابة الوسط»، إن جميع التجهيزات لإنجاح المهرجان تم اتخاذها، وحتى الموافقة من اللجنة العليا لجائحة «كورونا» قد تحصلنا عليها.

وأوضح أن المهرجان سيصل إلى ذروته يوم السبت بإقامة عدة مباريات في كرة اليد، وسيكون على النحو الآتي:

من الساعة الرابعة إلى الساعة 4.50 دقيقة مباراة استعراضية بمشاركة 16 رياضيا، والساعة الخامسة إلى 17.50 مباراة لقدامى الرياضيين بين منطقة زوارة ومصراتة بمشاركة 16 رياضيا، ومن الساعة السادسة وحتى الساعة السادسة وخمسين دقيقة، مباراة بين قدامى منطقة الزاوية وطرابلس، ومن الساعة السابعة إلى السابعة وخمسين دقيقة، مباراة مختلطة للقدامى ما فوق 60 عامًا، وبمشاركة 16 رياضيا.