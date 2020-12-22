بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 04:42 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب بعد فوز نظيره الجزائر في بطولة شمال أفريقيا. (المركز الإعلامي)

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب الجزائر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الهادي النيفر بباردو الساعة، بدلا عن ملعب المنزه ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا والمؤهلة لنهائيات أفريقيا بموريتانيا 2021.

وفاز المنتخب الوطني بهدف دون رد جاء من نيران صديقة بعدما قام لاعب المنتخب الوطني حسين طقطق، بلعب كرة عرضية سجلها قائد المنتخب الجزائري المزيوني بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز يكون المنتخب الليبي قد حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين يخوضهما في البطولة، حيث كانت المباراة الأولى له في الجولة الافتتاحية أمام نظيره المصري الذي انسحب من اللقاء بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس «كورونا».

وفي الجولة الثانية تم تجنيب المنتخب الوطني من المشاركة نظرًا لأن عدد المنتخبات المشاركة فيها خمسة قبل أن يخوض مباراته في الجولة الثالثة اليوم أمام الجزائر.

وتتبقى للمنتخب الوطني للشباب مباراتان سيخوضهما أمام كل من المغرب وتونس على التوالي.

وبعد أن انسحب منتخب مصر من البطولة نهائيا واعتباره خاسرًا لكل المباريات بات ترتيب المنتخبات في البطولة على النحو التالي:

1- منتخب المغرب سبع نقاط، وتتبقى له مباراة.

2- منتخب ليبيا ست نقاط، وتتبقى له مباراتان.

3- منتخب تونس خمس نقاط، وتتبقى له مباراة.

4- منتخب الجزائر أربع نقاط، لم يعد يتبقى له أي مباريات.

5- منتخب مصر صفر نقاط.

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