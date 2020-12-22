رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» عن الموعد النهائي لانطلاق الدوري الممتاز ونظامه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 02:57 مساء
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي. (إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، أن انطلاق الدوري الممتاز لهذا الموسم سيكون يوم 15 أكتوبر المقبل، ستكون القرعة منقولة على الهواء مباشرة، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على مجموعتين.

وأوضح البوسيفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن كل مجموعة تتبارى فيما بينها من دور كامل، ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الرباعي، والذى سيقام بنظام المقص أول الأولى مع ثاني الثانية والعكس.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن الهبوط سيكون للأربعة فرق المتحصلين على الترتيبين الأخيرين في كل مجموعة.

وبخصوص مسابقة الكأس، قال إن المشاركة ستكون إجبارية لأندية الممتاز والدرجة الأولى، واختيارية لفرق الدرجتين الثانية والثالثة، وآخر فرصة للفرق الراغبة في مسابقة الكأس 31 يناير من العام المقبل 2021.

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