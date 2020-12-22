البطلة رتاج السائح تستعد لأفريقية ألعاب القوى

بطلة ألعاب القوى الليبية وصاحبة الرقم العربي في رمي القرص رتاج السائح. (إنترنت)

تواصل بطلة ألعاب القوى الليبية وصاحبة الرقم العربي في رمي القرص رتاج السائح تدريباتها اليومية بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بطرابلس، تحت إشراف والدها المدرب سالم السائح بعد عودتها مجددًا لمنتخب ليبيا لألعاب القوى.

ويأتي تدريبات البطلة رتاج، استعدادًا لمشاركتها في بطولة أفريقيا لألعاب القوى، التي تستضيفها الجزائر في يونيو من العام المقبل 2021.

البطلة رتاج سجلها حافل بالإنجازات على كافة المستويات العربية والأفريقية والمتوسطة، حيث توجت بذهبية العرب لرمي القرص بالجزائر 2016، رقم عربي جديد 51.68 متر، كما توجت نفس العام بفضية قرص المتوسط مسجلة 52.04 متر.